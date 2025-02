Trentotoday.it - Panico nel cuore della notte: la tettoia va a fuoco

Intorno alla mezzadi oggi, lunedì 24 febbraio, si sono sentite risuonare le sirene dei pompieri ad Arco, più precisamente in località San Giovanni al Monte. Sono ancora in fase di chiarimento le cause che hanno portato all’incendio di una, sotto cui erano parcheggiati alcuni mezzi.