Panico al Gemelli | ha tentato di entrare nella stanza del papa Fermato ecco chi era

Un episodio inaspettato si è verificato al decimo piano del Policlinico, doveFrancesco è ricoverato da dieci giorni. L'attivista argentino per i diritti dei lavoratori, Juan Grabois, ha cercato dinell'appartamentele per far visita al Pontefice, ma è statodalle rigide misure di sicurezza. L'area, conosciuta come "Vaticano 3", è sotto stretta sorveglianza, e l'accesso è riservato esclusivamente ai medici e ai più stretti collaboratori del, dato che le sue condizioni vengono attualmente descritte come "critiche". Nonostante la conoscenza personale con il Pontefice e il suo ruolo come consulente del dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale, Grabois non ha ottenuto il permesso di