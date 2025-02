Ilgiorno.it - Pandino, fischia il rigore e scoppia il parapiglia: arbitro strattonato e raggiunto da uno sputo

, 24 febbraio 2025 – Una favore degli ospiti concesso dal direttore di gara a dieci minuti dal termine, un calciatore di casa che perde le staffe (a parole e non solo), il triplice fischio dell’che chiude in anticipo un testacoda, quello fra Luisiana (terz’ultimo) e Assago (ora secondo in classifica ma con la concreta possibilità di balzare in testa affiancando il Rozzano) ancora inchiodato sullo 0-0. E un altro pomeriggio di “follia" calcistica nei campionati giovanili della Figc che ha lasciato tutti interdetti. Ma “ammorbidito“ dal gesto della società ospitante che con un comunicato ha subito preso le distanze dagli atti violenti di un proprio tesserato. Stadio “Domenico Garbelli“ di, in provincia di Cremona: si gioca una delle partite valide per la ventiduesima giornata del campionato di Under 19 Élite (girone E).