Pamela Petrarolo svela chi vorrebbe che vincesse il Grande Fratello e confessa: "Il rapporto piu? bello nella Casa e? stato quello con…"

Lo scorso 10 febbraioha lasciato volontariamente ladeldopo 150 giorni di permanenza.Una volta uscita dal reality show l’ex volto di Non E’ La Rai, intervistata a Verissimo, ha dichiarato di aver dovuto abbandonare ilper motivi personali. “Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare ladel(.) Adesso è ancora in ospedale“, le sue parole., a distanza di pochi giorni, ha poito chi, tra i concorrenti rimasti in gioco,chel’attuale edizione del reality show.In una video-intervista diffusa sui canali social della trasmissione,ha ammesso che preferirebbe vedere trionfare Jessica Morlacchi o Mattia Fumagalli. “Merita di vincere Jessica, per i veterani, e Mattia per i nuovi“, ha dichiaratoche, successivamente, ha ricordato il momento piùvissuto:Il momento piùche ho vissuto inè quando ho visto quella cucina, ho capito che era piùdella mia ed io, che amo cucinare, potete immaginare.