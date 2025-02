Ilrestodelcarlino.it - Palomar, apre il nuovo dipartimento di animazione a Bologna

, 24 febbraio 2025 –, una delle principali case di produzione cinetelevisive italiane, ha scelto l’Emilia-Romagna per aprire il suodi. La Cineteca diha messo a disposizione gli spazi per i nuovi studi diAnimation, inaugurati oggi con la partecipazione di autorità locali, tra cui l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, l’assessore alla Cultura diDaniele Del Pozzo, Carlo Degli Esposti direttore di Rai Kids e Luca Milano direttore della Cineteca diIn mattinata, circa settanta bambini hanno assistito a un’anteprima dei primi due episodi di "Le 3 Moschettiere", una nuova serie animata prodotta da, che debutterà su Raiplay e Rai Gulp dall’1 marzo. La serie, realizzata in collaborazione con la francese Method Animation e altre importanti realtà internazionali, è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna.