Inter-news.it - Palmeri esalta Lautaro Martinez: «Commovente ed eroico!»

Leggi su Inter-news.it

Tancrediha commentato la prestazione dicontro il Genoa. Oltre al suo gol, decisivo per il successo finale dei nerazzurri, la prestazione nel complesso è stata di livello importante.IL RAGIONAMENTO – Tancredisi è espresso sul suo account X in merito al rendimento dinel match vinto dall’Inter contro il Genoa. L’argentino, autore della rete decisiva per il successo finale dei nerazzurri, è stato così elogiato dal giornalista: «L’Inter sopravvive alla guerriglia tattica genoana trascinata da un. Alla fine 6 occasioni a 4 tutte nella ripresa, anzi nell’ultima mezz’ora. Perché l’Inter fino al 60’ è raramente involuta e il Genoa ha una pressione e intensità agonica.prestazione eroica da piccola vedetta argentina».