Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Penta e Carpi dominano. Prima fuga nel torneo

Con la doppia vittoria diModena e Coopernuotonella sesta giornata deldi serie C maschile, ad un terzo di cammino della stagione regolare, si concretizza lanelpallanuotistico, confermando che la coppia modenese sembra quella in grado di imporre la propria legge. Allo stesso modo però, la vittoria di misura della squadra cittadina ha anche indicato nei toscani dell’Azzurra Prato una delle possibili rivali delle modenesi, anche se i pratesi adesso inseguono ad altre due pericolose avversarie come Reggiana e Coop Parma. Bene, ma senza strafare la CoopernuotoB, 5^G.: Mugello – Reggiana 5-9; President BO - Coopernuoto4-8; Coop Parma - Ravenna 15-5;Modena - Azzurra Prato 9-8; Persicetana - Torre Pontassieve 7-9. CLASSIFICA:Modena e Coopernuotopunti 16, Azzurra Prato, Reggiana e Coop Parma 12, Torre Pontassieve 9, Persicetana 6, Mugello e Ravenna 3, President BO 0 m.