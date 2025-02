Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della diciannovesima giornata di A1. Solito show di Condemi

SERIE A1Francesco: contro la sua ex squadra si scatena l’attaccantePro Recco. Sono quattro le reti del giocatore del Settebello in terra siciliana: restano in vetta i liguri al pari con l’AN Brescia.Mario Guidi: tra i vari protagonisti dell’RN Savona viene fuori il difensore classe 1999. Vittoria netta per la squadra di Angelini che è trascinata dalla tripletta del nativo svizzero.Giuliano Mattiello: il veterano del Posillipo è ovviamente il punto di riferimento dei campani. Sono quattro le reti per lui nella vittoria per 17-7 sull’Onda Forte.Francesco Lucci: oltre alStefano Luongo, a trascinare la De Akker ci pensa anche l’attaccante ventitreenne che mette a segno tre reti.