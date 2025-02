Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A2 donne: Civitavecchia si dimostra più cinica. La Rari Nantes non ce la fa. Arriva il primo stop casalingo

5NAUTILUS: Galbani, Buriani, Perna, Garofalo, Mazzia 1, Slagter 1, Morselli 1, Ferrigno, Ruggiero, Staglianò, Mesterova 1, Gnassi 1, Fiorini, Puglia. All. Posterivo. NAUTILUS: Ignaccolo, Bianchi 2, Scifoni, Cicognani, Di Basilio 2, Tortora, Marussi 1, Avdic 1, Puppi, Comodi Ballanti, Braccini 1, Maiazzani. All. Lisi. Arbitro: Ioannou. Note: parziali 1-1, 1-3, 1-0, 2-3. Prima sconfitta interna della stagione per lache cede al Nautilusnel big match della sesta giornata di campionato. La formazione di Andrea Posterivo scivola di fronte al pubblico amico al termine di una prestazione volitiva ma dove Veronica Perna e compagne sono apparse troppo imprecise. I troppi errori in fase offensiva costano carissimi alle bolognesi che non riescono a controbattere alle ospiti e alla fine cedono dopo avere provato più volte a tornare in partita nonostante la giornata storta al tiro, e nonostante le condizioni fisiche non al meglio abbiamo inciso sulla prestazione delleGirls.