Palladini | Dobbiamo rialzarci E in fretta Massi | Loro sono la nostra bestia nera

L’allenatore della Sambenedettese Ottavioa fine partita commenta così la sconfitta della sua squadra: "Abbiamo meritato di perdere contro una squadra che oggi aveva più fame di noi. Siamo partiti bene nei primi 10’ ed abbiamo anche avuto qualche occasione per passare in vantaggio, ma poi abbiamo fatto confusione in mezzo al campo e ci siamo persi. Peccato per il gol preso a pochi secondi dalla fine del primo tempo, dovevamo essere più attenti in quella circostanza. Ci siamo schiacciati troppo ene hanno approfittato. Nel secondo tempo è subentrata l’ansia di pareggiare ed abbiamo sbagliato tanto. Peccato davvero, adessoine tornare a fare punti pesanti a cominciare già da domenica prossima contro l’Isernia. Il vantaggio in classifica si è ridotto? Si ho visto che Teramo e Chieti adesso hanno scavalcato L’Aquila ead 8 punti da noi.