Pallacanestro Grosseto batte l’Affrico Firenze

BASKET Vittoria esterna importante per lanel campionato di Divisione regionale 2. La formazione allenata da coach Andrea Manganelli ha fatto la voce grossa sul campo del, a. I biancorossi si sono imposti 53-42 in una sfida che andava vinta per forza di cose, anche se - visto anche il punteggio - è stata una partita molto combattuta ma con basse percentuali. Contava però vincere e così è stato per la squadra di Manganelli che, nella sesta giornata del girone di ritorno, ha iniziato il primo quarto col freno a mano tirato, riuscendo comunque a chiudere la prima frazione avanti di uno, 19-18. Il ritmo nel secondo quarto non è cambiato e i maremmani non sono riusciti a sovrastare l’aggressività delche è stato bravo a mettere il naso davanti 30-25.