Lanazione.it - Palio del Golfo numero 100 fra spettacoli di luce, concerti e mostre

La Spezia, 24 febbraio 2025 – Approvata oggi dalla giunta la programmazione delle attività per l’organizzazione della 100a edizione deldel, insieme al rendiconto annuale delle spese sostenute per la manifestazione sportiva, presentati dal Comitato delle Borgate. Il Comitato delle Borgate, di cui il Comune della Spezia si avvale per l’organizzazione deldel, ha presentato il cronogramma della 100a edizione deldeldi quest'anno, un documento che riporta le principali iniziative previste e come da intese, rimanda la definizione delle attività collaterali a successive fasi di confronto con l’amministrazione comunale. “Siamo a un passo dal centenario deldel– dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un’edizione straordinaria, ricca di eventi magnifici che non solo celebreranno le nostre antiche tradizioni marinare, ma le renderanno protagoniste nel panorama internazionale.