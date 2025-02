Davidemaggio.it - Palinsesti Mediaset, marzo/aprile 2025: le novità sono The Couple, Il Turco e la serie con Vanessa Incontrada

Leggi su Davidemaggio.it

ha definito idei prossimi mesi (periodo di riferimento), dove si registrano sostanzialmente tre, tutte destinate alla prima serata di Canale 5: il reality Thecondotto da Ilary Blasi, la miniIlcon Can Yaman e laTutto quello che ho con: cosa va in onda su Canale 5La rete ammiraglia, malgrado i risultati non esaltanti de La Talpa e il Grande Fratello, che terminerà a fine, continua a puntare sul genere reality, ma questa volta con una. Dopo il GF, il lunedì (la partenza dovrebbe essere il 7) sarà nel segno di Thecon Ilary Blasi. Di cosa si tratta ve lo abbiamo anticipato in anteprima: altro non è che il Grande Fratello Duo.Sul fronte intrattenimento, si aggiungono due titoli ormai di casa a Canale 5: Lo Show dei Record di Gerry Scotti, previsto da mercoledì 5, e – una volta conclusa la stagione di C’è Posta per Te – il ritorno al sabato del Serale di Amici con ogni probabilità dal 22