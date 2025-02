Pagelle Roma-Monza 4-0 | Baldanzi il migliore Cristante e Shomurodov tornano al gol

Leggi su Sportface.it

Decimo risultato utile consecutivo per la. La squadra di Claudio Ranieri batte il4-0 e si porta a 40 punti, ad una lunghezza da Milan e Bologna (che si incroceranno in settimana per il recupero della nona giornata). La prima palla gol della partita ce l’ha Pisilli che sfrutta un velo di, ma spreca un rigore in movimento calciando largo. La rete è però nell’aria. Al 10? Saelemaekers salta Kyriakopoulos, calcia col sinistro da fuori area e trova l’angolo dove Turati non può arrivare. Ilè in balia del possesso giallorosso e al 32? subisce il secondo gol della serata. Soulè disorienta Kyriakopoulos e crossa al centro perche di testa batte Turati. Al 41? ilha la palla per riaprire il match, ma Svilar riesce ad arrivare sul diagonale di Ganvoula, servito in area da Bianco.