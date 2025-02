Ilfattoquotidiano.it - Pace in Ucraina, trovo veridica l’analisi di Trump ma chiedere un risarcimento è troppo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Rosamaria FumarolaLa. Non si fa che parlare di, in tanti vogliono appuntarsi sul petto la spilla di pacificatori. Un tipo di protagonismo che ha sempre caratterizzato gli uomini di potere e che non è mai cambiato nel tempo. Augusto ad esempio, per tramite del Senato, dedicò a Roma un altare alla, l’Ara Pacis, le cui decorazioni sono propaganda pura; da un lato della gens a cui Augusto apparteneva, dall’altro una narrazione del tempo nuovo, dell’età dell’oro che avrebbe caratterizzato l’epoca di Augusto. Un politico che si propose come portatore didopo tempi nei quali a regnare era stata la guerra, una guerra alla quale aveva dato il suo poderoso contributo di massacri e distruzioni.Sgominati i suoi avversari, con i quali non aveva evidentemente agito da uomo di, incomincia a governare di fatto da solo, tenendo ben saldo tutto il potere nelle sue mani.