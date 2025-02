Amica.it - Ovaio policistico: le risposte a tutte le domande. Gravidanza, compresa

Secondo i dati raccolti dal Ministero della Salute, la sindrome dell’(o PCOS) interessa dal 5 al 10 per cento delle donne. Si tratta di una delle alterazioni endocrine più comuni, in età fertile. Cosa sappiamo? Quali sono le cause e i rimedi? Esiste una cura e soprattutto, la domanda che più assilla chi ha questa sindrome è: potrò avere figli? La risposta all’ultima domanda è sì. Se si conosce a fondo la propria problematica e si seguono cure e atteggiamenti adeguati. Andiamo con ordine e affrontiamo, senza ansie e troppe preoccupazioni,queste questioni., sintomi e curaL’ha dei sintomi precisi che possono suggerirci di essere affetti da questa sindrome.