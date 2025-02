Ilfogliettone.it - Otto i giorni consecutivi di attacchi hacker a siti italiani, il filorusso NoName057 colpisce ancora

Per l’ottavo giorno consecutivo, iwebsono nel mirino del collettivo, noto per le sue azioni di sostegno alle politiche del Cremlino. Questa nuova ondata di, la nona dall’inizio dell’anno, ha preso di mira principalmente enti della pubblica amministrazione locale, tra cui Comuni, Regioni e infrastrutture critiche.I bersagli degliTra i bersagli di oggi figurano iweb di diverse regioni, tra cui:Emilia RomagnaValle D’AostaVenetoPiemonteToscanaLiguriaLazioInoltre, sono stati colpiti idi grandi città come Roma, Milano, Varese, Bergamo, Taranto e Portoferraio. Non sono stati risparmiati neppure i portali dell’aeroporto di Bergamo e della metropolitana di Napoli, segnalando un’escalation nella portata e nella gravità degli