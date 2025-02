Ilrestodelcarlino.it - Osimo, la candidatura di Orsetti divide: "Aspettiamo di leggere il programma"

"Abbiamo offerto ladi Base Popolare per guidare la città dicon chi ci sta, però su basi chiare, quindi potrebbe pure verificarsi che non ci sta nessuno. La questione è aperta". Spiega così il candidato sindaco in pectore Raimondoil ritorno nella città che ha governato decenni fa. Diverse le reazioni politiche. Il leader delle Liste civiche Dino Latini afferma: "Ha sorpreso tutti, me certamente che pure come Liste civiche da sempre sono escluso da ogni convenzione o accordo, vista l’apertura che è stata rivolta a tutti. Si potrà fare una valutazione una volta presentato ile ascoltato il parere di tutti gli interessati". Michela Staffolani, portavoce di Fratelli d’Italia: "Abbiamo sempre lavorato per cercare di pacificare un clima politico che per tanti anni ha diviso la nostra città.