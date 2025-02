Ilrestodelcarlino.it - Osimana: quanta rabbia. K Sport all’ultimo respiro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 K: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Bambozzi, Patrizi, Marchesini, Triana (47’ st Colonnini), Fermani (28’ pt Micucci), Mafei (32’ st Calvigioni), Buonaventura (36’ st Gigli ), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Modesti, De Angelis, Mercanti. All. Labriola. KMONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici (43’ pt Nastase), Nobili, Carta, Peroni, Torelli (18’ st Fiorani), Camara (28’ st Micchi), Magnanelli, Di Pollina. Panchina: Jashari, Baruffi, Tamburini, Sakaj, Gurini, Guglielmo. All. Magi. Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia Reti: 43’ pt (rig.) e 49’ st (rig.) Carta, 10’ st Buonaventura, 17’ st Alessandroni (rig). "L’merita rispetto" è il coro ripetuto più volte ieri al Diana dagli ultras di casa. In effetti stanno diventando un po’ troppi gli episodi arbitrali ‘’dubbi’’ contro la squadra giallorossa in questa stagione (e non solo).