Laprimapagina.it - Orvieto, incendio in un appartamento: paura nella notte

Leggi su Laprimapagina.it

Momenti dia Sferracavallo di, dove unha interessato un. L’allarme è scattato intorno alle 4:50, quando i vigili del fuoco disono intervenuti per spegnere le fiamme divampate in una stanza al secondo piano, adibita a ripostiglio.Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i proprietari dell’abitazione, visibilmente spaventati, hanno richiesto un controllo medico. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre un’ora per domare il rogo.Una volta messa in sicurezza l’area, sei persone residenti negli appartamenti vicini sono state fatte evacuare per precauzione.