Lortica.it - Oroscopo spietato della settimana (24 Febbraio – 2 Marzo)

Leggi su Lortica.it

Bentornati nel magico mondo dell’astrologia, dove pianeti, stelle e il vostro cattivo gusto nelle scelte di vita si uniscono per darvi una direzione (che ovviamente ignorerete). Questasi preannuncia come un mix esplosivo di drammi inutili, decisioni pessime e colpi di genio. altrui.Vediamo chi sopravvivrà senza perdere la dignità. Ariete(21– 19 aprile)L’adrenalina è il tuo motore, ma questapotresti confondere un’opportunità con un bidone dell’immondizia. Il tuo entusiasmo è ammirevole, ma anche i lemming si lanciano nel vuoto con convinzione. Pensaci due volte. Toro(20 aprile – 20 maggio)L’inverno è quasi finito, ma tu sei ancora in letargo, accumulando calorie e pigrizia. Occhio, perché qualcuno potrebbe chiederti di alzarti dal divano e interagire con il mondo.