Oroscopo Paolo Fox | previsioni della giornata 25 febbraio 2025

L'diFox del 25segna il transitoLuna in Acquario. Molte questioni si appianeranno e la settimana inizierà a ingranare. La Vergine risulta in ripresa, il Sagittario ha il cuore in subbuglio, il Pesci va bene a livello sentimentale. Vediamo leastrologiche diFox di martedì 25, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.25Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - State gettando le basi per una fase più serena. Dopo momenti complessi, iniziano ad arrivare le soluzioni che cercavate. Toro - L'giornaliero dice che chi ha vissuto una fase di blocco nel lavoro può ora trovare nuovi spiragli. Anche in amore si aprono possibilità interessanti. Gemelli - Avvertite una certa agitazione.