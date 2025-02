Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 24 febbraio: lunedì tranquillo per la Bilancia, fortuna per il Sagittario

Ecco l’diFox per242025!segna l’inizio di una nuova settimana e, con esso, arrivano nuove sfide e opportunità. Alcuni segni si sentiranno carichi e pronti a ripartire con entusiasmo, mentre altri dovranno gestire qualche tensione o rallentamento. È un giorno ideale per organizzare gli impegni, fare chiarezza nei pensieri e impostare i prossimi obiettivi, sia lavorativi che personali.diFox, per242025, segno per segnoCosa dice l’diFox per il 24! Le relazioni affettive potrebbero risentire di qualche piccolo stress dovuto alla ripresa della routine, ma basterà un po’ di attenzione per evitare discussioni inutili. Anche il lavoro sarà protagonista: alcune decisioni potrebbero influenzare i prossimi mesi.