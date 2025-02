Quotidiano.net - Oroscopo di oggi lunedì 24 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Leggi su Quotidiano.net

, 24, l'offre preziose indicazioni per tutti i segni zodiacali. Gli ariete iniziano la giornata con energia ma devono fare i conti con la stanchezza nel pomeriggio. I toro potrebbero essere tentati dall'egoismo mentre inseguono la felicità. I gemelli trovano pace nella tranquillità, mentre il cancro sfrutta la mattina per produttività. Il leone si concentra sul, e la vergine trova equilibrio grazie alla Luna. La bilancia vede opportunità di successo, mentre lo scorpione deve riflettere sulle questioni sentimentali. Il sagittario gode di nuove prospettive, il capricorno affronta sfide professionali, l'acquario cerca ordine e i pesci ritrovano fiducia e autostima.ariete24Inizio di giornata piuttosto scorrevole e produttivo, poi avvertiremo una certa stanchezza e solo con l’impegno, riusciremo a concludere per tempo quanto iniziato.