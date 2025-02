Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

ARIETE – Sanremodomina la classifica FIMIPartiamo dalla notizia: anche questaSanremodomina e invade la classifica FIMI dei singoli e degli album più venduti, con Olly al numero 1 in entrambe le classifiche. Questo per dirvi che. sarà unapazzesca anche per voi. E che! A partire dall’Amore (il vostro partner/crush vi farà una sorpresa speciale tra venerdì e domenica) fino ad arrivare al Lavoro (qualcuno è pronto a puntare tutto su di voi). E anche la Salute e la Fortuna avranno un picco monstre, specie tra mercoledì e giovedì. Approfittatene. Vi assicuro che ne varrà la pena. Insomma:da cinque stelle più.dal 24al 2Davide Maggio.