Oro le previsioni per il 2025 | | Ottimisti sulla performance

"L’ORO TORNA A BRILLARE". Vincenzo Vedda, capo investimenti di Dws, casa di gestione del risparmio che fa capo al gruppo Deutsche Bank, ha scelto questo titolo per una sua recente analisi sulle prospettive del metallo giallo, i cui prezzi hanno toccato nuovi record sul mercato nei mesi scorsi, attestandosi attorno ai 2.800 dollari l’oncia. Vedda ha passato in rassegna tutte le ragioni che hanno determinato questi rialzi, che nel 2024 hanno sfiorato addirittura il 30% su base annua e non si sono arrestati neppure nella prima frazione del. "L’attività delle banche centrali è stata un fattore chiave per l’aumento dei prezzi", ha scritto il capo investimenti di Dws, ricordando che le autorità monetarie di tutto il mondo, dal Brasile all’Asia, hanno acquistato oro a man bassa per rimpinguare le loro riserve.