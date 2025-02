Juventusnews24.com - Orlando infiamma la lotta Scudetto: «Occhio alla Juventus di Thiago Motta per tutti questi motivi»

di RedazioneNews24: «». Il commento sul campionato di Serie A in vista di Napoli-Inter

L'ex calciatore Massimo Orlando, a TMW Radio, ha commentato così la corsa Scudetto. Non esclude la Juve: ecco le sue parole sui bianconeri.

ORLANDO – «Nonostante i molti problemi, la Juventus ha comunque un suo gioco. Napoli e Inter dovrebbero tenere in considerazione i bianconeri se dovessero avvicinarsi alla vetta della classifica. Fisicamente la squadra di Thiago Motta sta bene e vince su campi difficili. Dovrebbero crollare in tre là davanti, ma le partite sono complicate e ritrovarti la Juve a tre punti è un attimo. Con tre pareggi in meno, oggi la Juve sarebbe lì a giocarsela».