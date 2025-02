Inter-news.it - Orlando avverte: «Inter, occhio alla Juventus nelle ultime partite!»

Massimodà colpe ade Napoli per l’andamento dellesettimane in campionato. Su TMW Radio riassume così la situazione. CAMPIONATO – Massimoha detto: «Napoli-? Arriva la partita che può ridare la svolta, anche se ho visto il Napoli col Como e non ho capito l’atteggiamento. Bene il primo tempo, molto aggressivi, poi sono crollati. Spero ritrovino la condizione, perché le motivazioni ci saranno naturalmente. E’ il messaggio di una squadra non più compatta. Mi aspetto una reazione di cuore, ma è un Napoli in difficoltà. La situazione nella zona alta della classifica? La Lazio fatica, il Napoli perde, la Fiorentina perde, leora sono tuttepari. Se non dai quel qualcosa in più o trovi la giocata del campione, si parte da 50 e 50 anche se ti chiamio Napoli.