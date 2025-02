Ilgiorno.it - Orgoglio brianzolo negli Usa: Michele Spotti dirigerà la Traviata a New York

Cesano Maderno, 24 febbraio 2025 – Quando debuttò, a 23 anni, era considerato uno dei più giovani e promettenti direttori d’orchestra in circolazione. Ma che avrebbe raggiunto un risultato simile, forse, non avrebbe osato nemmeno immaginarlo. Perché nella vita di qualsiasi direttore d’orchestra approdare a un palcoscenico del genere è un sogno. È stato annunciato ufficialmente l’altro giorno dalla direzione del Met, il Metropolitan House di New, cheda Cesano Maderno, 31 anni, salirà su quel podio il 24 maggio 2026, per una delle opere più amate al Mondo: ladi Giuseppe Verdi “Una grande emozione, sono felicissimo. da quando ho iniziato a fare questo mestiere sognavo di mettere un giorno piede in un posto così, per un direttore italiano arrivare al Metropolitanan è un onore e un privilegio”.