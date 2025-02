Inter-news.it - Organigramma Inter: tutti i nomi e i ruoli dopo le novità nel CdA

Facciamo il punto sull’dell’learrivata in giornata al termine dell’Assemblea dei Soci. Ecco cosa e chi c’è di nuovo nel CdA nerazzurro.LE– Importante giornata in casa nerazzurra, con l’Assemblea dei Soci svoltasi all’no di San Siro. Oltre ad alcune modifiche allo statuto approvate nel corso dell’incontro, vi sono state anche nuovene al Consiglio di Amministrazione del Club. Dunque, nuove figure sono state introdotte nell’dell’, mentre altre hanno definitivamente lasciato il proprio ruolo. Tra i nuovi membri dell’dell’compaiono: Claudia D’Arpizio, Diego Gigliani e Massimiliano Catanese. Come noto, non fa più parte del club nerazzurro l’Amministratore Delegato Corporate Alessandro Antonello. A svolgere adesso il ruolo di unico CEO della società sarà il Presidente Giuseppe Marotta.