Agi.it - Ore contate per le keybox a Firenze: da domani scattano le multe

AGI - Lehanno le ore. Oggi scadono i dieci giorni, concessi dal Comune diai proprietari o ai gestori degli appartamenti del mercato degli affitti brevi, per disinstallare lee mettere in regola i tastierini numerici. Da, infatti, scatteranno controlli coordinati dalla Polizia Municipale insieme alla sindaca Sara Funaro e all'assessore al turismo Jacopo Vicini per rimuovere lerimaste e per multare chi non è in regola. Per il mancato rispetto del divieto di utilizzo delleè stata fissata una sanzione di 400 euro. La delibera, che prevedeva tale divieto, è stata approvata dal Consiglio Comunale diil 10 febbraio scorso. Per esigenze di sicurezza pubblica "è sempre vietato l'uso delle, tastiere a codice numerico e alfanumerico o di altri apparecchi analoghi destinati a permettere l'accesso a edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o suo incaricato" si legge nel testo della delibera.