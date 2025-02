Ilrestodelcarlino.it - Ora Pesaro vuole fare la cinquina

Terza trasferta consecutiva per la Vuelle che anticipa il turno infrasettimanale a domani sera (palla a due alle 20.30) sul campo di Orzinuovi. Una formazione, quella bresciana, in piena crisi reduce da dieci sconfitte di fila e che ha richiamato Franco Ciani, l’allenatore che aveva esonerato, per provare a porvi rimedio. "Questo dato non deve ingannarci perché i valori dello sport possono essere ribaltati da un momento all’altro – avverte Giacomo Baioni, vice di coach Spiro Leka – e perché la gran parte di queste sconfitte sono figlie di una vecchia gestione che oggi non c’è più. C’è un americano nuovo, Gerel Simmons, che è un giocatore navigato molto pericoloso, e una squadra che sta cambiando pelle, tanto che nell’ultimo turno è stata avanti per tre quarti prima di cedere contro Avellino, tra le compagini più in forma.