Scuolalink.it - Ora Legale 2025: cambio anticipato e vantaggi per le scuole

Leggi su Scuolalink.it

Ogni anno, il passaggio all’orasegna l’inizio della stagione estiva, sfruttando al massimo la luce solare durante i mesi più caldi. In Italia, questo cambiamento consiste nel far avanzare in avanti le lancette degli orologi di un’ora, passando dall’ora solare a quella. Ilporta con sé un’ulteriore novità: l’oraarriverà in . Oraper leScuolalink.