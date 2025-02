Iltempo.it - Ora Alice dialoghi con Giorgia e Marine

Leggi su Iltempo.it

Non una, non due ma tre sono le svolte a destra degli elettori tedeschi. C'è la prima, cioè il brillante risultato di Cdu/Csu (i popolari) del probabile nuovo cancelliere Frederich Merz, che guadagna quasi cinque punti e si colloca al centro della scena politica, in modalità Angela Merkel. Poi, c'è il clamoroso risultato di Afd, conWeidel che raddoppia i consensi arrivando seconda (mai accaduto nella storia non avere ai primi due posti socialisti e popolari: qualcosa di simile a un terremoto). E c'è la terza svolta a destra, perché l'affluenza «storica» (molto oltre l'80%) indica che non sono le percentuali a sancirla (con annessa abituale tiritera sull'astensione), ma proprio i milioni di tedeschi che scelgono così, anche in considerazione del fatto che lo stesso Merz si è allontanato non poco dalla tradizione più «centrista» del suo partito (durissimo ad esempio in tema d'immigrazione).