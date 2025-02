Ilrestodelcarlino.it - "Opposizione, cerchiamo ampia condivisione sulle iniziative"

"Il Partito democratico di Tolentino è già al lavoro per favorire l’apertura di un tavolo di dialogo, con l’obiettivo di elaborare un testo condiviso che possa avere il giusto peso in Consiglio comunale e rappresentare in modo chiaro e deciso l’alla maggioranza attuale". Il segretario Pd Matteo Pascucci (nella foto) torna sulla mozione di sfiducia al sindaco Mauro Sclavi. E conferma quanto preannunciato dal consigliere del gruppo misto Federico Pieroni, che aveva chiesto di integrare il testo. I consiglieri di minoranza che non hanno sottoscritto la mozione proposta da Civico 22 e sottoscritta solo dal Pd sono Pieroni e Antonio Trombetta (gruppo misto), Silvia Luconi, Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fratelli d’Italia) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore). "Il Pd desidera esprimere un sincero ringraziamento a Massimo D’Este (consigliere di Civico 22, ndr) per il suo impegno politico e amministrativo, caratterizzato da serietà e senso di responsabilità nella promozione di un cruciale atto politico come quello di una mozione di sfiducia – afferma il gruppo –.