Gqitalia.it - Oppo Reno 13, ecco la nuova serie di smartphone che punta tutto su AI, prestazioni potenziate e resistenza estrema

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.svela la13 e torna protagonista della scenadimostrando ancora una volta di saper raccogliere le sfide tecnologiche più ambiziose, in particolare quella dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi mobili. In questo senso, lagamma13 rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione delladei medio gamma, combinando funzionalità AI flagship avanzate e rendendo queste tecnologie accessibili a un pubblico più ampio, confermando la filosofia didi spingersi sempre oltre i confini dell'innovazione.Design elegante esenza precedenti, le caratteristiche della13I nuovi modelli (disponibili sul sito ufficiale diin offerta lancio) sfoggiano un design che richiama le ali delle farfalle, simbolo di trasformazione e rinascita, disponibili in eleganti colorazioni come Plume Purple, Graphite Gray, Plume White e Luminous Blue.