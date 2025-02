Ilfattoquotidiano.it - Oppo lancia la serie Reno 13: quattro nuovi smartphone che uniscono design e funzionalità innovative

Durante un evento tenuto a Milano,ha annunciato l’arrivo anche in Europa deglidella13. La nuova generazione disarà composta da tre dispositivi,13 Pro 5G (nella foto in apertura),13 5G,13 F 5G e13 Fs, che andranno a presidiare la fascia media e medio alta del mercato, con un giusto mix traintelligenti.Con questa nuova linea diil produttore cinese porta sul mercato le sue più recenti innovazioni supportate dall’intelligenza artificiale come AI Link Boost 2.0, una soluzione che grazie ad un chip dedicato SignalBoost X1 personalizzato dastessa ed alle 11 antenne integrate in una configurazione a 360° è in grado di migliorare la ricezione del segnale sia in ambienti affollati (permettendo velocità di download ed upload fino al 25% più alte in stadi e centri commerciali) sia in luoghi dove le pareti tendono a causare perdite e zone morte.