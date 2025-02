Ilfattoquotidiano.it - Operazione antimafia a Catania: arrestati un deputato regionale, un sindaco e due consiglieri comunali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un, une duesono statiin Sicilia per effetto di un’inchiesta del Ros coordinata dalla Procura diche ha fatto luce sulle presunte infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. A finire in carcere è stato innanzitutto Giuseppe Castiglione, capogruppo dell’Mpa di Raffaele Lombardo all’Assembleasiciliana e in passato anche presidente del consiglio comunale di. Tra i destinatari dell’ordinanza di misura cautelare ci sono anche Matteo Marchese, consigliere comunale di Misterbianco, eletto con Italia Futura e passato al Mpa.anche ildi Ramacca Nunzio Vitale e il vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Fornare. I provvedimenti cautelari hanno colpito 19 indagati. L’inchiesta ipotizza a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico mafioso.