Operativa la nuova motovedetta d'altura della capitaneria di porto

BRINDISI - Unad'dedicata a ricerca e soccorso in mare per la guardia costiera di Brindisi. In servizio da oggi (lunedì 24 febbraio 2025), èe impiegabile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un equipaggio dedicato composto da quattro militari del corpo.