OpenAI smaschera operazioni di spionaggio cinese con ChatGPT

ha annunciato venerdì di aver bloccato una serie di account che utilizzavano il chatbotper sviluppare quello che si sospetta essere uno strumento di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale. Esso avrebbe origine in Cina e sarebbe alimentato da uno dei modelli Llama di Meta. Gli account coinvolti avrebbero impiegato i modelli diper generare descrizioni dettagliate e analizzare documenti, al fine di sviluppare un sistema capace di raccogliere dati in tempo reale sulle proteste anticinesi in Occidente e trasmettere le informazioni alle autorità di Pechino. Gli esperti di, autori del rapporto, hanno denominato l’operazione Peer Review, in riferimento al comportamento della rete nell’ideare e valutare strumenti di sorveglianza. Il software in questione sarebbe stato progettato per raccogliere e analizzare post e commenti da piattaforme come X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram e Reddit.