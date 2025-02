Movieplayer.it - On Call - Di pattuglia, recensione: una serie crime adrenalinica e realistica

Leggi su Movieplayer.it

Con due poliziotti insulle strade di Long Beach, California, dopo il brutale omicidio di un agente. Unatv che funziona grazie a ritmo serrato, episodi brevi e un'ottima alchimia fra un'agente veterana e una giovane recluta. Su Prime Video. Unatvappassionante, cruda,, che fa dell'alto tasso di adrenalina il suo marchio di fabbrica. Con il vanto non trascurabile di episodi da consumare in fretta, nemmeno mezz'ora ciascuno, un ritmo serrato e una frenesia che forse potranno risultare eccessivi per qualcuno, ma che in realtà funzionano in modo egregio per quello che è lo spirito della. Si chiama On- Die da poco su Prime Video sono usciti in streaming gli 8 episodi della prima stagione. Prodotta da Dick Wolf (fra i suoi lavori Law & Order e Chicago Fire, giusto per .