Agi.it - Omicidio di Sharon Verzeni, la difesa di Sangare vuole chiedere la perizia psichiatrica

AGI - L'avvocato Giacomo Maj ha intenzione didomani alla Corte d'Assise di Bergamo che Moussa, 31enne cittadino italiano di origini maliane, venga sottoposto a unaper stabilire se fosse capace d'intendere e di volere quando, nella notte tra il 29 e il 30 luglio dell'anno scorso, uccisea Terno d'Isola. Sarà questo il passaggio più importante della prima udienza del giudizio col rito immediato a carico del giovane accusato divolontario aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dalla minorataper il delitto che per un mese tenne avvinta l'opinione pubblica in attesa che gli investigatori trovassero la chiave per quello che appariva un rompicapo. Il killer in bicicletta venne individuato attraverso le telecamere.