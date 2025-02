Ilgiorno.it - Omicidio di “Rambo” a Lodi: riprese video e tracce di sangue, così zio e nipote sono stati incastrati

– Amici presunti. Di certo compagni assidui di scommesse. È l’identikit dei due uomini finiti in manette con l’accusa di aver non solo ucciso con 35 coltellate ma anche rapinato Roberto ““ Bolzoni, l’uomo di 61 anni trovato morto martedì scorso nel parcheggio di piazza Omegna a, a bordo della sua Golf bianca. Roberto Zuccotti, 48 anni, e ilconvivente Andrea Gianì, 29 anni,entrambi formalmente accusati die rapina. Due disoccupati,come la vittima che frequentavano da mesi: Bolzoni li accompagnava spesso in auto al punto scommesse di via Villani 8, a. Li andava a prendere in auto, la stessa su cui è stato trovato senza vita, passavano alcune ore nella sala scommesse e poi li riportava a casa, nel quartiere San Fereolo a, poco lontano dalla sua abitazione.