Omicidi volontari, Campania maglia nera e in controtendenza: qui aumentano

Tempo di lettura: 2 minutiÈ laad avere il non invidiabile primato degliconsumati in Italia, e non è tutto. Secondo il report diffuso oggi dalla Criminalpol, il record riguarda i due ultimi anni. E cosa peggiore, è perfino in. Cioè nel Paese calano gli, tra 2023 e 2024, passando da 340 a 319. Ma in: da 42 a 55. In termini percentuali è un incremento del 31%.Tra le regioni con valori maggiori, lieve crescita in Lombardia (da 41 a 45). Scendono invece nel Lazio (da 36 a 30). Nel 2023, laregistra 31 vittime tra gli uomini, 11 tra le donne. L’anno scorso 48 le uccisioni di maschi, 7 per le donne. In tutto il paese, nel 2024 sono assassinati 206 maschi e 113 femmine. Ma quello deglidolosi, in Italia è “un trend in costante decremento” spiega il report.