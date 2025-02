Quotidiano.net - Omicidi in Italia: triplicano i casi commessi da minorenni nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

La percentuale diautori di uno inè quasi triplicata in un anno. E' quanto emerge dal Rapporto "volontari consumati in", realizzato dal servizio analisi criminale della Criminalpol della Polizia. I dati delle forze dell'ordine dicono infatti che nell'incidenza di quellidai minori si attesta all'11% del totale deglirilevati, a fronte del 4% dell'anno precedente. Non solo: dai numeri emerge anche che è quasi raddoppiata la percentuale diuccisi: nelè stata del 7% mentre nel 2023 era al 4%.