Iltempo.it - "Oltre il 30 per cento", il sondaggio clamoroso: dove vola FdI

Fratelli d'Italiail 30 per. È il dato più rilevante delSwg presentato da Enrico Mentana, come di consueto a inizio settimana, nel Tg La7 di lunedì 24 febbraio. La rilevazione fotografa lo stato attuale delle intenzioni di voto in Italia, con il partito guidato da Giorgia Meloni che conferma la sua posizione di prima forza politica nel Paese, registrando un 30,2% nelle intenzioni di voto, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 17 febbraio. Il Partito Democratico di Elly Schlein, si mantiene stabile e in leggera crescita, attestandosi al 22,2%, in aumento di 0,2 punti. Una crescita simile è registrata anche dal Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,2% (+0,3 punti). In lieve calo Forza Italia, che passa dal 9,3% al 9,2% (-0,1 punti), e la Lega che perde 0,2 punti percentuali (8%).