Olly rinuncia all’Eurovision | per me farlo vincere a Sanremo non è stata una mossa geniale

di Giovanni MIn molti amanti della musica e non solo abbiamo avvertito l’encefalogramma piatto di questo 75esimo Festival di. Sì, quell’edizione ormai passata in cui l’ordine probabilmente era in una delle clausole del regolamento. Non a caso, tutto questo essere composti che aleggiava tra le molecole di ossigeno in uno dei teatri più famosi d’Italia si è materializzata sulla scelta del vincitore. Un ragazzo genovese a molti sconosciuto, il tipico “bravo ragazzo” , quello che tutte le mamme vorrebbero vedere a fianco dei propri figli. Per fortuna la domenica dopo, a far tremare un po’ la terra e a svegliarci da questa settimana di calma apparente, ci hanno pensato gli artisti che si sono esibiti a Domenica In che, in maniera non proprio blanda, hanno contestato l’imposizione di tenere la performance in playback.