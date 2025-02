Olly rinuncia all’Eurovision la consegna del Tapiro d’oro | Non è per l’autotune

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Non vado perché ho già il mio tour". Così, vincitore del Festival di Sanremo 2025, accoglie ild'oro da Striscia la Notizia dopo averto all'Eurovision Song Contest. A Striscia la notizia di oggi 24 febbraio è Valerio Staffelli are il, dopo che in molti hanno .L'articolo, ladel: “Non è per” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.