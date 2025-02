Davidemaggio.it - Olly: “Non ho rifiutato l’Eurovision perchè non si può usare l’autotune”

Leggi su Davidemaggio.it

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a, attapirato dopo che in molti hanno pensato che la vittoria del Festival di Sanremo sia stata più merito della manager Marta Donà che suo.Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultatitaglia cortosulla polemica che ha visto nei giorni scorsi la stessa manager intervenire sui social per difendersi.Quando Staffelli gli chiede se abbia rinunciato alperché lì non avrebbe potuto, dichiara: Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmivuole farci credere che se davvero avesse rinunciato perl’avrebbe detto? Bah! Peraltro il tour non spiega affatto la defezione, visto che le date sarebbero state facilmente modificabili.