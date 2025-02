Ilrestodelcarlino.it - Olivieri segna e illude. Però non basta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ROMA CITY 2 ATLETICO ASCOLI 1 ROMA CITY (4-3-3): Salvati 5.5; Del Mastro 6 (43’st Bonello sv), Spina 5.5, Alari 5.5, Fradella 5.5; Marchi 6, Gelonese 6, Giorgini 5.5; Omohonria 5 (13’st Ofoma 6), Limongelli 6, Icardi 6. A disp.: Berti, Zitelli, Battistoni, Bamba, Baldi, Occhialini, Corradini. All. Boccolini 6.5 ATLETICO ASCOLI (5-3-2): Pompei 6; Antoniazzi 5.5 (28’st Valentino 6), Nonni 5, Feltrin 5.5 (26’st D’Alessandro 5), Mazzarani 5.5, Ascoli 6; Vecchiarello 6,6.5, Ceccarelli 6 (23’st Severini 5.5), Minicucci 6 (23’st Didio 5.5), Maio 6 (37’st Coquin 5.5). A disp.: Galbiati, Alboribo, Galboglia, Scimia. All. Seccardini 5 Arbitro: Nuckedy di Caltanissetta 6 Reti: 38’st, 11’st Icardi, 37’st Marchi Note – Ammoniti: Alari, Icardi. Angoli 9-5 per la Roma City. Rec pt 2’, st 4’.